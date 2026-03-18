I Subsonica celebrano trent'anni di attività con un nuovo album, intitolato Terre rare, una mostra e un tour estivo. La band torinese, nata come gruppo di disadattati, ora affronta i cambiamenti del mondo musicale e tecnologico, evidenziando come la tecnologia sia diventata una fonte di preoccupazione, poiché non più controllata dagli artisti ma da altre persone.

Loro no, nonostante dissidi vari («Le litigate più grosse sono sempre state alla fine dei lunghi tour: è come tenere in piedi un matrimonio a cinque, ovviamente complesso»), alti e bassi, allontanamenti e progetti solisti, compreso quello del frontman, Samuel appunto, passato per Sanremo 2017. «Ma ho capito che non voglio essere altro che la voce del gruppo», confessa adesso, lui che insieme a Boosta e a Max – il più grande della band, che dopo il reggae con gli Africa Unite aveva deciso di crearsi la sua creatura – nel 1996 aveva definito i confini estetici e sonori di questo misto senza precedenti di elettronica da club, rock, musica alternativa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Subsonica: «Trent'anni fa eravamo dei disadattati, con la band abbiamo imparato a stare al mondo. Oggi la tecnologia fa più paura perché non è più in mano agli artisti, ma a persone pericolose»

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