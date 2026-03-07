BigMama ha scritto sui social che questa notte è passata nell’atrio della propria abitazione per timore dei missili, e con un messaggio breve ha dichiarato: “Siamo a casa”. La frase segna la fine di una settimana segnata da timori e discussioni, lasciando intendere che la famiglia si trova ora in un luogo sicuro.

“Siamo a casa”. Con un messaggio secco e liberatorio sui social, BigMama mette fine a una settimana di paura e polemiche. Quello che doveva essere un semplice scalo tecnico di ritorno dalle Maldive si è trasformato in un incubo geopolitico per l’artista irpina. Tra chiusura dello spazio aereo, missili intercettati e una tempesta di odio sui social, la cantante si è ritrovata bloccata lontano dall’Italia mentre cercava solo di tornare a casa. L’odissea di Marianna Mammone, in arte BigMama, comincia il 28 febbraio. Il volo partito da Malé alle 10:15 doveva atterrare a Dubai per uno scalo di poche ore. Poco prima dell’arrivo, però, il pilota annuncia la chiusura dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

BigMama: "Abbiamo passato la notte nell'atrio per paura dei missili"

D’Ambrosio bloccato a Dubai sotto i missili: “Siamo terrorizzati. Abbiamo passato la notte in un sottoscala”L'ex Inter Danilo D'Ambrosio è rimasto bloccato a Dubai dopo l'escalation tra USA-Israele e Iran.

