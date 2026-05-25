Valentina Ricotta sindaca di Calci con il 68%

Valentina Ricotta è stata eletta sindaca di Calci con il 68% dei voti. La sua vittoria arriva a due anni dalle ultime elezioni, in un contesto in cui l’attuale consigliere regionale ha influenzato i risultati. La elezione segna il ritorno di Ricotta alla guida del Comune dopo un intervallo di tempo. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati delle altre candidature o sulla partecipazione alle urne.

Calci (Pisa), 25 maggio 2026 – Dopo due anni dalle ultime elezioni amministrative, distanza “corta” dovuta all’elezione di Massimiliano Ghimenti in consiglio regionale, Calci ha un nuovo sindaco. Anzi, una sindaca: Valentina Ricotta. https:www.quotidiano.netvideoviaggio-nel-voto-la-diretta-con-le-firme-di-qn-il-resto-del-carlino-la-nazione-e-il-giorno-fugyn0fa Crollo verticale per l’affluenza, meno 11 per cento: dal 66,3% al 55,3%. Risultato in continuità con la passata amministrazione, della quale Ricotta ha fatto parte anche come facente funzione. La neosindaca, sostenuta dalla lista #calcivale Centro Sinistra, ha conquistato una larghissima vittoria: il 68% dei voti (2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Calci 2026. Giovedì 14 maggio confronto tra candidate e candidati sindaco su Punto Radio

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