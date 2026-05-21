Confronto tra candidati a Calci Ricotta | Mai data la disponibilità a partecipare

A poche ore dal confronto pubblico tra i candidati alle elezioni comunali di Calci, la candidata della lista “Centro sinistra per Calci” ha richiesto una rettifica riguardo a un articolo pubblicato oggi da La Nazione. Nel testo, si riporta che Ricotta avrebbe mostrato disponibilità a partecipare all’evento, cosa che lei stessa ha smentito, affermando di non aver mai espresso questa disponibilità. L’appuntamento è previsto per questa sera alle 21, in un contesto che ha suscitato attenzione tra gli elettori e gli altri candidati.

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Calci, 21 maggio 2026 - La candidata sindaca Valentina Ricotta, per la lista “Centro sinistra per Calci”, chiede una rettifica in merito all’articolo pubblicato oggi da La Nazione sul confronto pubblico tra i candidati alle elezioni comunali di Calci che andrà in scena stasera alle 21. In una comunicazione inviata alla redazione, Ricotta precisa che la data del confronto “non è stata condivisa con gli organizzatori” e ricostruisce quanto accaduto. “Sono stata contattata solo ed esclusivamente per telefono dal responsabile dell’organizzazione nel primo pomeriggio di martedì 19 maggio, in cui mi è stata chiesta la disponibilità per un eventuale confronto pubblico con gli altri candidati sindaci, da svolgersi il 21 maggio alle 21 in sala consiliare”, scrive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confronto tra candidati a Calci, Ricotta: "Mai data la disponibilità a partecipare" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni e confronto tra candidati, Di Rosa: "Disponibilità totale davanti ai cittadini"Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene sul tema del confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative e ribadisce la... Calci, Valentina Ricotta lancia la lista: 12 nomi tra esperti e giovani? Cosa scoprirai Chi sono i dodici profili che compongono la squadra di Ricotta? Come influenzeranno le diverse professioni sulla gestione del... Il confronto monco tra candidati sindaco di Manduria organizzato dal comune di Avetrana x.com A partire da maggio 2026, il Satellite per il Monitoraggio degli Esopianeti in Transito della NASA (TESS) ha rilasciato il suo mosaico più completo e finito del cielo notturno, evidenziando migliaia di candidati esopianeti appena identificati e confermando centin reddit Barcellona P.G., confronto tra candidati sindaco e Ordini tecnici: Impegni concreti e dialogo permanenteUn confronto tecnico, ma soprattutto politico e programmatico, sui temi decisivi per il futuro della città. Al Parco urbano Maggiore La Rosa si è svolto questa mattina l’incontro promosso dal... Vai ... 24live.it Cosa farò per Senigallia – Il VIDEO del confronto tra i candidati sindaciE’ disponibile online su Youtube il video, che qui di seguito proponiamo, del confronto registrato, e trasmesso in diretta, mercoledì 20 maggio da Senigallia Notizie tra i candidati sindaco Massimo Ol ... senigallianotizie.it