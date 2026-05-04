Calci Valentina Ricotta lancia la lista | 12 nomi tra esperti e giovani

Valentina Ricotta ha presentato la sua lista composta da dodici candidati, tra esperti e giovani. I nomi includono professionisti provenienti da vari settori, scelti per rappresentare diverse competenze. La squadra si prepara a partecipare alle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di coinvolgere differenti aree del territorio. La presentazione ufficiale si è svolta in una sede locale, con la presenza di alcuni candidati e sostenitori.

? Cosa scoprirai Chi sono i dodici profili che compongono la squadra di Ricotta?. Come influenzeranno le diverse professioni sulla gestione del comune?. Quali competenze tecniche porteranno i nuovi candidati in consiglio?. Dove si terranno gli incontri per conoscere i candidati?.? In Breve Lista composta da 6 donne e 6 uomini per il Consiglio comunale.. Candidati includono professionisti come l'avvocata Elisa Cicconetti e l'imprenditore Andrea Gambini.. Incontri territoriali previsti per favorire il confronto diretto con i residenti della Valgraziosa.. Profili tecnici spaziano dal dirigente scolastico Pierini alla funzionaria Inps Maria Grazia Micella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calci, Valentina Ricotta lancia la lista: 12 nomi tra esperti e giovani Notizie correlate Elezioni amministrative, Valentina Ricotta è la candidata del centrosinistra di Calci: dubbi dall'opposizioneUn altro tassello del puzzle calcesano, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi (turno secco, senza ballottaggi), va al... Leggi anche: Lecco, Fumagalli lancia "Orizzonte": 32 nomi tra esperti di sicurezza e volti nuovi del civismo Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Amministrative 2026: i candidati sindaco a Calci, Cascina, Fauglia e Orciano. Calci, Ricotta si candida. La reggente in corsa per la carica di sindacaSciolte le riserve sul nuovo candidato a sindaco di Calci: sarà l’attuale sindaca reggente Valentina Ricotta, esponente del Partito Democratico. L’annuncio ufficiale della candidatura con la ... lanazione.it Calci, ok a bilancio e Dup: Mantenuti tutti i servizi e gli aiuti verso i più fragiliIl consiglio comunale di Calci ha approvato sia il bilancio di previsione sia il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028, consentendo così la piena operatività della macchina ... lanazione.it