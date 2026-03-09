Droga armi e alcol | Parma al setaccio raffica di controlli con denunce e sanzioni

I carabinieri della Compagnia di Parma hanno effettuato numerosi controlli nel territorio, concentrandosi su sostanze stupefacenti, armi e alcol. Durante le operazioni sono state identificate diverse persone e sono state elevate sanzioni amministrative o presentate denunce. Le attività di controllo sono state svolte per verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica.

I carabinieri della Compagnia di Parma hanno intensificato l'attività di presidio del territorio finalizzata a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini. Nel corso delle ultime serate, è stato dispiegato un articolato dispositivo di controllo che ha visto operare in forte sinergia le pattuglie della Sezione Radiomobile e il personale delle Stazioni di Parma Oltretorrente, Vigatto e Monticelli Terme. I controlli si sono concentrati in modo particolare sulle aree del centro cittadino, con l'obiettivo primario di prevenire e reprimere i reati diffusi e arginare le situazioni di degrado. Nel corso delle operazioni sono state identificate 97 persone e controllati oltre 53 veicoli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

