Interrogazione di Avs a Valditara dopo i fatti di Trieste Piccolotti | Chiamano indottrinamento quello che noi chiamiamo empatia

Il 19 maggio 2026, è stato diffuso un comunicato che annuncia l'invio di ispettori ministeriali in una scuola elementare di Marostica, in provincia di Vicenza. La notizia segue un’interrogazione di un rappresentante del governo rivolta al ministro dell’istruzione, in relazione a fatti avvenuti a Trieste. Un esponente di un partito ha commentato che quanto definito come indottrinamento sarebbe in realtà un gesto di empatia, attirando l’attenzione sulla discussione intorno alle pratiche educative e alla loro interpretazione.

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