L'Organizzazione mondiale della sanità ha fissato come obiettivo l'eliminazione entro il 2030 di alcuni tumori, tra cui quello del collo dell'utero, legati all'infezione da Papillomavirus. Un esperto dell'università ha sottolineato l'importanza di combinare la vaccinazione e il pap test per raggiungere questa meta. La strategia mira a ridurre l'incidenza di queste neoplasie attraverso interventi preventivi efficaci. Le iniziative si concentrano su campagne di sensibilizzazione e programmi di screening diffusi in diversi paesi.

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità punta a raggiungere, entro il 2030, l'eliminazione del cancro del collo dell'utero e degli altri tumori che sono collegati all'infezione da Papillomavirus. E' un obiettivo estremamente ambizioso che richiede un'ampia copertura vaccinale e una perfetta integrazione tra la prevenzione primaria, vale a dire vaccinazione anti-Papillomavirus, e la prevenzione secondaria, vale a dire Pap test o ricerca del Dna del Papillomavirus nelle donne, a iniziare dai 25 e 30 anni". Lo ha detto Giancarlo Icardi, professore in Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica all'università di Genova e direttore dell'Unità operativa complessa di Igiene presso l'ospedale policlinico San Martino Irccs di Genova, a un incontro con la stampa organizzato a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori Hpv-collegati, Icardi (UniGe): "Vaccinazione e Pap test per centrare obiettivi 2030"

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