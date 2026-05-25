Vacanze fantasma oltre 1600 truffe online | smantellata un' organizzazione

Notizia in breve

Un’organizzazione criminale coinvolta in oltre 1.600 truffe online è stata smantellata. Diciassette persone sono state indagate, con accuse che vanno dall’associazione a delinquere all’uso di carte di credito clonate, passando per truffa e autoriciclaggio. Le indagini hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi e somme di denaro. Le truffe riguardavano principalmente vacanze false, con clienti che hanno pagato, ma non hanno mai ricevuto servizi.