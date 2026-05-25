Vacanze fantasma oltre 1600 truffe online | smantellata un' organizzazione
Un’organizzazione criminale coinvolta in oltre 1.600 truffe online è stata smantellata. Diciassette persone sono state indagate, con accuse che vanno dall’associazione a delinquere all’uso di carte di credito clonate, passando per truffa e autoriciclaggio. Le indagini hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi e somme di denaro. Le truffe riguardavano principalmente vacanze false, con clienti che hanno pagato, ma non hanno mai ricevuto servizi.
Diciassette indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa e autoriciclaggio. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Velletri: tre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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