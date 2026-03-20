Crotone | smantellata rete truffe online 31 indagati

A Crotone è stata smantellata una rete di truffe online composta da 31 persone indagate. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione che aveva preso di mira risparmiatori e agricoltori nella provincia. La polizia ha sequestrato materiale e documenti in relazione alle accuse di truffa. L’operazione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tutti i soggetti coinvolti.

La macchina del crimine che ha preso di mira i risparmiatori e gli agricoltori della provincia di Crotone è stata smantellata con la scoperta di una rete articolata composta da 31 persone indagate per truffe online. Il Giudice per le Indagini Preliminari Assunta Palumbo ha disposto sequestri preventivi per un valore complessivo che sfiora le 300 mila euro, bloccando il patrimonio accumulato illegalmente dall’associazione. L’inchiesta, avviata nel 2022 a seguito del ritrovamento di cellulari abbandonati in un veicolo fermato dai Carabinieri, ha portato alla contestazione di 140 capi di imputazione contro gli indagati, tra cui figure chiave come Luca Caporali, Armando Covelli e Giustina Debora Marzia Leto, i quali dovranno affrontare un interrogatorio preventivo fissato per il 25 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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