Negli ultimi anni, si è notato che i casi di omicidi commessi da giovani stranieri ricevano meno copertura nei mezzi di informazione locali rispetto ad altri. Le notizie su questi eventi vengono spesso meno o non vengono evidenziate con la stessa attenzione. Questa tendenza si inserisce in un quadro più ampio di scarso risalto dato ai reati legati a persone di origine straniera nelle cronache quotidiane.

Roma, 9 apr – Ormai è chiaro che la società multiculturale è una bomba che esplode sempre più spesso. Non è una questione di fallimento delle politiche d’integrazione, non è un problema legato all’esclusione causata dalle mancanze della cittadinanza italiana, come la sinistra ha cercato di far credere. L’integrazione di culture non assimilabili è impossibile, come già assodato in Francia e nel Regno Unito, Paesi con una lunga storia di immigrazione. Per nascondere la realtà, certe notizie vengono nascoste tra le pagine delle cronache locali e molto difficilmente vengono diffuse dai telegiornali nazionali. Esempi esplicativi. Venerdì scorso,... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Quando gli omicidi sono commessi da giovani stranieri, le notizie vengono nascoste nelle cronache locali

Da 14 a 35: gli omicidi commessi da minorenni più che raddoppiati in un annoIl ragazzo ucciso a scuola a La Spezia e il giovane accoltellato a Frosinone sono soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno che negli ultimi anni...

Omicidi commessi da minorenni più che raddoppiati in un annoIl ragazzo ucciso a scuola a La Spezia e il giovane accoltellato a Frosinone sono soltanto la punta dell’iceberg di un fenomeno che negli ultimi anni...

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Quali Paesi applicano la pena di morte e quando è stata abolita negli altri; Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; Alessandro Robecchi: Con Omicidi Srl ribalto il giallo e tifo per i cattivi.

Chiara Petrolini, chiesti 26 anni per gli omicidi dei figli neonati. «Non sono una madre assassina. Quei bambini erano parte di me»La Procura di Parma ha chiesto la condanna di Chiara Petrolini a 26 anni di reclusione, ritenendo la 22enne responsabile di tutti i reati contestati: i due omicidi premeditati dei due figli neonati ed ... ilgazzettino.it

Omicidio Ilaria Sula, un amico su Tinder rivela: «Quando mi scrivevo con lei, Samson cancellava i messaggi»«Mark Samson, dal suo account, mi ha contatto alcuni giorni dopo la scomparsa di Ilaria. Motivo? Chiedermi se fossimo usciti insieme. Gli ho risposto di no. Non era amichevole. Poi è scomparso. Pochi ... roma.corriere.it

Ci sono stati degli omicidi strategici in Europa negli anni '80 che hanno colpito quasi esclusivamente personaggi che rappresentavano idee vincenti della socialdemocrazia contrarie alle logiche del sistema economico neoliberista, che si sarebbe imposto, alc - facebook.com facebook