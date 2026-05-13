Oggi inizia la serie di quarti di finale per la Mens Sana, che affronta i giovani di Borgomanero. La squadra toscana si prepara a sfidare gli avversari in una serie che si preannuncia più combattuta rispetto a quella contro Jesi. Il coach ha sottolineato l'importanza di mantenere solidità e continuità durante le partite. L’esordio si gioca in un match che potrebbe decidere le sorti della qualificazione.

E’ il giorno dell’esordio nella serie di quarti di finale per la Mens Sana che attende i giovani terribili di Borgomanero in quella che si preannuncia una serie molto più equilibrata rispetto a quella contro Jesi. "Intanto siamo contenti di aver passato il primo turno – dice coach Vecchi alla vigilia (nella foto) – adesso siamo entrati completamente nel clima playoff: come squadra e staff tecnico non vediamo l’ora di arrivare al momento decisivo della stagione, perché è tutto l’anno che lo aspettiamo. Borgomanero, come accennavo qualche giorno fa, è una squadra di grande talento e che ha giocatori di qualità che sicuramente faranno una bella carriera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana, assalto a Borgomanero. Coach Vecchi: "Solidità e continuità"

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