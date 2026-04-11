Mens Sana brutta copia Preoccupa il ko a Torino

La squadra di basket ha subito una sconfitta significativa in trasferta contro una formazione di Torino. La prestazione offerta è stata giudicata come la peggiore degli ultimi dodici mesi, suscitando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La partita si è conclusa con un risultato negativo, evidenziando difficoltà e problemi di rendimento da parte della squadra in questa occasione.

Una prestazione preoccupante, probabilmente la peggiore degli ultimi dodici mesi che lancia un campanello d’allarme per l’immediato futuro. La Mens Sana dopo il ko di Torino, ben più netto del -10 finale, mastica amaro e medita su cosa non sta più funzionando a dovere in una squadra che fino a un mese e mezzo invece viaggiava a ritmi impressionanti. Le tre sconfitte (contro Empoli, Lucca e Crocetta) nelle ultime cinque superano le due (con Borgomanero e Cecina) nelle precedenti venti partite e testimoniano l’involuzione di un gruppo forse arrivato troppo stanco al finale di regular season. Se nello scontro diretto contro Lucca la squadra... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mens Sana brutta copia. Preoccupa il ko a Torino Basket Serie B Interregionale. Mens Sana a riposo. Ripresa lunedì in vista della trasferta di TorinoLa Mens Sana prosegue al PalaEstra (dove è passato per salutare l’ambiente l’ex biancoverde Spencer Nelson, a Siena nel 2013/14, l’ultima stagione in... Mens Sana, Cerchiaro ormai è out. Arriva Buffo: "Pronto a dare il massimo"Il grave infortunio di Simone Cerchiaro ha spinto la Note di Siena a intervenire sul mercato (che chiude il 28 febbraio) tesserando Edoardo Buffo... Si parla di: Mens Sana brutta copia. Preoccupa il ko a Torino. Mens Sana brutta copia. Preoccupa il ko a TorinoTerza sconfitta nelle ultime cinque partite per la squadra biancoverde. Le assenze pesano, ma la prestazione non è stata comunque all’altezza. sport.quotidiano.net La Mens Sana vive la serata più brutta. Netta sconfitta in casa contro LuccaMENS SANA: Tilli 3, Belli, Pannini 3, Ragusa 4, Marrucci 4, Binella ne, Pucci 8, Sabia 2, Maghelli, Neri 8, Prosek 17, Tognazzi 11. Allenatore Betti. BCL LUCCA ... lanazione.it