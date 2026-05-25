Gli Stati Uniti e l'Iran non hanno firmato un accordo, anche se l'amministrazione statunitense afferma di considerare il processo avviato. La questione dell'uranio resta irrisolta, con le parti che mantengono posizioni divergenti. I pasdaran negano un'intesa sul materiale radioattivo, mentre le autorità di Teheran indicano che ci sono aperture. Israele ha espresso critiche senza ulteriori dettagli pubblici.

L’accordo tra Stati Uniti e Iran per chiudere il conflitto nel Golfo persico restava ancora ieri sera sul filo del rasoio. Potrebbe essere firmato «nei prossimi giorni», secondo un funzionario americano citato dai media israeliani Channel 12 e Times of Israel. La base sarebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, ma prevederebbe anche «lo smaltimento di tutto l’uranio iraniano» e l’impegno di Teheran a non arricchire uranio per un periodo da stabilire. Finora sembra esserci sintonia solo sullo Stretto, mentre l’uranio divide ancora i due Paesi e verrebbe trattato in un secondo tempo. Per questo motivo, tuttavia, funzionari del governo di Israele hanno dichiarato a Channel 12 che «a quanto pare questo accordo non serve gli interessi di Israele». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Usa-Iran non firmano ma per Trump è fatta. Resta in sospeso lo scoglio dell’uranio

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