Iran slitta l?accordo | lo ?scoglio? del nucleare Trump | Hormuz resta chiuso ma non c' è fretta

L'accordo sul nucleare iraniano è stato rinviato, con il presidente statunitense che ha dichiarato di non avere fretta di concludere un accordo. Trump ha anche affermato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso, senza indicare tempi specifici per una possibile ripresa dei negoziati. La situazione rimane in stallo, e le parti coinvolte non hanno fissato una nuova data per le trattative.

«Non abbiamo fretta di concludere un accordo»: con queste parole il presidente Donald Trump raffredda le speranze di una firma imminente del memorandum d'intesa. L'incognita del nucleare è ancora irrisolta, mentre Teheran avverte che la discussione si ferma se non saranno rimosse le sanzioni sul petrolio e non ci sarà lo sblocco di 12 miliardi di dollari congelati in Qatar. Sintesi: Trump dice che l'accordo c'è, ma non c'è la firma. Usa-Iran, la firma slitta: lo “scoglio” del nucleare La guerra è cominciata il 28 febbraio 2026 durante una pausa dei negoziati di Ginevra tra Usa e Iran proprio sul nucleare. I caccia israeliani e americani bombardarono Teheran, decapitando la leadership della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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