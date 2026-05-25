Usa-Iran | accordo vicino anzi no Pure Teheran ora frena | Non è imminente

Le negoziazioni tra Stati Uniti e Iran sembravano avvicinarsi a un accordo, con segnali di progresso provenienti da Teheran. Tuttavia, nelle ultime ore, le autorità iraniane hanno dichiarato che un accordo non è imminente. La situazione rimane bloccata, senza indicazioni di una risoluzione prossima. Le parti continuano a negoziare senza risultati concreti.

Si parla di progressi, soprattutto da Teheran, ma a prevalere è ancora lo stallo nei negoziati tra Usa e Iran. Se ai mercati basta qualche spiraglio di pace per festeggiare, con il crollo anche delle quotazioni di petrolio e gas, lo stesso non può dirsi per le parti in causa che continuano a parlare di accordo “non imminente”, come fa Teheran. Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, pur frenando sull’intesa sostiene che si può affermare “che abbiamo raggiunto una conclusione su gran parte delle questioni in discussione”. Si discute, quindi, su un’intesa che prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, con la riapertura dello Stretto di Hormuz e un piano per nuovi negoziati sul programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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