Teheran ha dichiarato che ci sono stati progressi nelle trattative con gli Stati Uniti, ma l’accordo non è vicino. La crisi tra i due paesi continua, anche se si registrano avanzamenti su diverse questioni. La situazione rimane incerta e nessuna data precisa per un’intesa è stata annunciata. Le negoziazioni proseguono senza indicazioni di una risoluzione immediata.

La crisi tra Stati Uniti e Iran. Si va verso un accordo che per Teheran tuttavia non è imminente, anche se ci sarebbero progressi su molte questioni. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, Teheran: Progressi ma accordo non imminente

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