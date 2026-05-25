Le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti sono considerate più distanti rispetto a quanto affermato dal segretario di Stato americano, che ha espresso ottimismo. Le parti continuano a discutere, ma al momento non si sono raggiunti accordi concreti. Le trattative si svolgono in un contesto di tensione crescente e senza segnali di un’intesa imminente. Le discussioni riguardano principalmente questioni legate al programma nucleare e alle sanzioni economiche.

Sembra più lontano l’accordo tra Iran e Stati Uniti nonostante l’ottimismo del segretario di Stato americano Rubio. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, accordo più lontano nonostante ottimismo di Rubio

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