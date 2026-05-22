Una bozza di accordo in nove punti tra Iran e Stati Uniti potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo fonti vicine ai negoziati. La notizia ha suscitato un lieve ottimismo tra le parti coinvolte, mentre il Pakistan si mostra cauto riguardo agli sviluppi. Le trattative, durate diverse settimane, sono arrivate a un punto in cui si ipotizza una possibile conclusione imminente. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata, ma l’attenzione resta alta sulle evoluzioni della situazione.

Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella “bozza finale” di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del Pakistan, secondo quanto riporta la tv satellitare al-Arabiya sull’account X in inglese citando sue fonti stando alle quali un annuncio potrebbe arrivare a ore. Un particolare, quest’ultimo, che non viene invece indicato dal servizio arabo dell’emittente che si limita a parlare di cauto ottimismo citando fonti pakistane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran-Usa, c’è la bozza dell’accordo in 9 punti: “Possibile annuncio a ore”. Cauto ottimismo del Pakistan

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Usa-Iran, l'accordo non c'è. E Vance lascia il Pakistan.

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