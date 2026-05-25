Gli Stati Uniti e l'Iran stanno cercando un accordo per fermare la Terza Guerra del Golfo, iniziata il 28 febbraio. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha annunciato che agirà contro l'Iran, definendo le sue mosse come trappole per ostacolare i negoziati. Nessuna delle parti ha ancora annunciato un risultato concreto, mentre le tensioni continuano a salire nel Golfo.

Benjamin Netanyahu è il “guastatore” da tenere d’occhio mentre Usa e Iran stanno confrontandosi per porre fine alla Terza Guerra del Golfo iniziata il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano è stato di fatto tagliato fuori dal processo di dialogo tra Washington e Teheran triangolato con il Pakistan e diversi Paesi arabi e che nella giornata di sabato 23 maggio ha avuto un’accelerazione tale da rendere possibile parlare di accordo a un passo. Per il primo ministro israeliano che si prepara al decisivo voto anticipato autunnale, la prospettiva della pace rischia di essere spiazzante: a giugno 2025 e a febbraio-aprile 2026 Israele ha... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa e Iran cercano l’accordo, Bibi il guastatore semina le sue trappole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

Notizie e thread social correlati

Iran, le “due guerre” di Usa e Israele: Bibi punta ad abbattere il regime per vincere le elezioni, Trump teme gli effetti sulle mid-termDal 28 febbraio Stati Uniti e Israele conducono attacchi coordinati contro obiettivi in Iran, coinvolgendo eserciti e forze militari di entrambi i...

Guerra Iran, pilota Usa recuperato gravemente ferito. Trump: “Possibile accordo domani”. Iran: “Usa trascinata all’inferno”Le operazioni militari tra gli Stati Uniti e l’Iran si fanno più intense, con i militari americani che sono riusciti a recuperare due piloti...

Temi più discussi: Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG; Negoziano tutti: rinviando le differenze, l’accordo Usa-Iran è più vicino; Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; Media Iran: Da Washington cinque condizioni, nessuna concessione a Teheran. Trump sente Netanyahu, discussa possibile ripresa ostilità.

Mentre Iran e USA trattano, gli ultraradicali del Jebhe-ye Paydari cercano di sabotare l’accordo accusando Teheran di arrendersi a Washington. shorturl.at/Cgdee #iran x.com

L'accordo con l'Iran si avvicina mentre la guerra in Medio Oriente si dirige verso la chiusura reddit

Accordo, a un passo. Usa-Iran trattano una tregua di 60 giorni. E la riapertura dello stretto di HormuzGiornata tra pessimismo e ottimismo sulla fine del conflitto. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, ha detto Donald ... huffingtonpost.it

Accordo di principio tra Usa e Iran su nucleare, ma la firma richiederà tempoUSA e Iran verso un accordo di principio per lo smaltimento dell'uranio arricchito, ma i dettagli sono ancora da definire ... it.blastingnews.com