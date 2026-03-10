Dal 28 febbraio Stati Uniti e Israele conducono attacchi coordinati contro obiettivi in Iran, coinvolgendo eserciti e forze militari di entrambi i paesi. Le operazioni si concentrano su strutture strategiche e infrastrutture considerate chiave, mentre le autorità iraniane non hanno ancora commentato ufficialmente l’accaduto. La situazione rimane tesa, con ripercussioni che potrebbero influenzare la scena internazionale e le elezioni in corso.

Dal 28 febbraio gli eserciti di Stati Uniti e Israele bombardano in maniera coordinata l’ Iran. Le operazioni – “Roaring Lion” per Tel Aviv e “Epic Fury” per Washington – sono state giustificate da Donald Trump e Benjamin Netanyahu con la necessità di eliminare una minaccia nucleare e ridurre l’influenza regionale di Teheran. Ma i due combattono due guerre diverse perché dietro l’alleanza si muovono due strategie politiche dettate dalle priorità interne dei leader: se il premier israeliano ha tutto l’interesse a una campagna militare lunga, al tycoon conviene che il conflitto finisca quanto prima. Per Israele l’Iran è il grande Moloch che dal 1979 minaccia la sua sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, le “due guerre” di Usa e Israele: Bibi punta ad abbattere il regime per vincere le elezioni, Trump teme gli effetti sulle mid-term

