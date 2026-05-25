Urto coi cavi e mongolfiera a fuoco Verdetto in tre anni | colpa del pilota

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo tre anni di procedimento, la corte ha stabilito che il pilota è responsabile dell’incidente in cui una mongolfiera si è incendiata e è precipitata a terra dopo aver urtato dei cavi dell’alta tensione. L’incidente si è verificato in una zona di campagna, provocando danni materiali e paura tra i testimoni presenti. La sentenza conferma la colpa del pilota, che aveva tentato di atterrare prima dell’incidente.

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CASSINA RIZZARDI (Como) Prima l’urto con i cavi dell’alta tensione, poi la mongolfiera trasformata in una palla di fuoco che precipita a terra da diversi metri. Nessuna vittima né feriti. A distanza di tre anni dall’incidente in mongolfiera del 5 aprile 2023 a Cassina Rizzardi, nel Comasco, gli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo hanno emesso il loro verdetto: errore umano. A bordo della mongolfiera quel tardo pomeriggio di quel mercoledì di fine inverno che sembrava già primavera c’erano il pilota, 52 anni, e due passeggeri. La mongolfiera era decollata da Cermenate; durante la discesa per l’avvicinamento a terra in vista dell’atterraggio, la mongolfiera ha impattato contro i cavi di un elettrodotto, innescando un incendio a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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