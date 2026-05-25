Urto coi cavi e mongolfiera a fuoco Verdetto in tre anni | colpa del pilota
Dopo tre anni di procedimento, la corte ha stabilito che il pilota è responsabile dell’incidente in cui una mongolfiera si è incendiata e è precipitata a terra dopo aver urtato dei cavi dell’alta tensione. L’incidente si è verificato in una zona di campagna, provocando danni materiali e paura tra i testimoni presenti. La sentenza conferma la colpa del pilota, che aveva tentato di atterrare prima dell’incidente.
CASSINA RIZZARDI (Como) Prima l’urto con i cavi dell’alta tensione, poi la mongolfiera trasformata in una palla di fuoco che precipita a terra da diversi metri. Nessuna vittima né feriti. A distanza di tre anni dall’incidente in mongolfiera del 5 aprile 2023 a Cassina Rizzardi, nel Comasco, gli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo hanno emesso il loro verdetto: errore umano. A bordo della mongolfiera quel tardo pomeriggio di quel mercoledì di fine inverno che sembrava già primavera c’erano il pilota, 52 anni, e due passeggeri. La mongolfiera era decollata da Cermenate; durante la discesa per l’avvicinamento a terra in vista dell’atterraggio, la mongolfiera ha impattato contro i cavi di un elettrodotto, innescando un incendio a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Tifoseria Senna, cuore modenese: "Una sala coi cimeli del pilota. Esposta a Imola la Williams del ’94"A Imola è stata allestita una mostra dedicata a un celebre pilota di Formula 1, con una sala che espone cimeli e la vettura Williams del 1994.
Binaghi: “Non è colpa del tennis se il calendario di Serie A è fatto coi piedi”Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha commentato la situazione del calendario di Serie A, criticando la sua organizzazione e definendola...
L’urto con i cavi elettrici, l’aereo che cade: il fondatore di Liu Jo e l’incidente in ToscanaMassa, 11 agosto 2025 – Caduto con il suo aereo ultraleggero in un campo vicino all'autostrada A12 a Forte dei Marmi (Lucca), Vannis Marchi, 77 anni, originario di Carpi e fondatore insieme al ... lanazione.it
Urta con una gamba un cavo elettrico scoperto, muore folgorato in Piemonte operaio di 21 anniLa vittima è Pashtrik Krasniqi, 21 anni, di origini kosovare. L’operaio avrebbe urtato un cavo elettrico scoperto mentre smontava un ponteggio in un cantiere edile. Un nuovo, gravissimo incidente sul ... fanpage.it