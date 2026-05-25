Urto coi cavi e mongolfiera a fuoco Verdetto in tre anni | colpa del pilota

Notizia in breve

Dopo tre anni di procedimento, la corte ha stabilito che il pilota è responsabile dell’incidente in cui una mongolfiera si è incendiata e è precipitata a terra dopo aver urtato dei cavi dell’alta tensione. L’incidente si è verificato in una zona di campagna, provocando danni materiali e paura tra i testimoni presenti. La sentenza conferma la colpa del pilota, che aveva tentato di atterrare prima dell’incidente.