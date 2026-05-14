Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha commentato la situazione del calendario di Serie A, criticando la sua organizzazione e definendola inadeguata. In un’intervista ha affermato che il tennis non è responsabile del problema, che riguarda esclusivamente la gestione del calcio. La dichiarazione arriva in un momento in cui il tennis sta conquistando maggiore attenzione rispetto al calcio, con Binaghi che si gode il sorpasso rispetto alla disciplina calcistica.

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, avversario di lungo corso di Giovanni Malagò, si gode il sorpasso del tennis sul calcio. Lo strapotere delle racchette italiane sul pallone ormai nobile decaduta dello sport nazionale. Interviene sulla vicenda del derby e l’eversivo ricorso al Tar della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby a lunedì sera alle 20.45. Le parole di Binaghi: “Voi pensate che oggi, in Italia, le persone preferiscano spostare la data del calcio o del tennis? Chiedete all’opinione pubblica. Noi abbiamo posticipato le nostre partite per 25 anni. Inoltre, sono meccanismi diversi, perché loro la Lega Calcio organizzano i campionati di Serie A, possono cambiare quello che vogliono e sono proprietari dei diritti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Binaghi: “Non è colpa del tennis se il calendario di Serie A è fatto coi piedi”

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binaghi ha tante colpe, i prezzi sono uno di questi, ma sicuramente non è colpa sua se il calcio esiste x.com

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