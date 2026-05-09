Tifoseria Senna cuore modenese | Una sala coi cimeli del pilota Esposta a Imola la Williams del ’94

A Imola è stata allestita una mostra dedicata a un celebre pilota di Formula 1, con una sala che espone cimeli e la vettura Williams del 1994. La mostra richiama l’interesse dei tifosi e degli appassionati, che hanno potuto ammirare da vicino oggetti e ricordi legati alla carriera del pilota. La passione per i motori e per i protagonisti delle corse è radicata nella cultura locale, in particolare nella zona di Modena e della sua provincia.

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