Tifoseria Senna cuore modenese | Una sala coi cimeli del pilota Esposta a Imola la Williams del ’94
A Imola è stata allestita una mostra dedicata a un celebre pilota di Formula 1, con una sala che espone cimeli e la vettura Williams del 1994. La mostra richiama l’interesse dei tifosi e degli appassionati, che hanno potuto ammirare da vicino oggetti e ricordi legati alla carriera del pilota. La passione per i motori e per i protagonisti delle corse è radicata nella cultura locale, in particolare nella zona di Modena e della sua provincia.
Modena non è solo la ’capitale dei motori’; assieme alla sua provincia sarebbe riduttivo definirla esclusivamente epicentro della Motor Valley, bensì è un tutt’uno con la passione per i motori e per i suoi interpreti, a prescindere che siano imprenditori, tecnici o piloti. Questo è lo spirito che ha riunito tre modenesi, Mauro Baldini, attuale presidente, Alessandro Rasponi, vicepresidente, e Pietro Ferrari, a fondare la Tifoseria Ayrton Senna Italia, una vera e propria comunità di appassionati uniti dall’ammirazione per un campione che ha fatto la storia della Formula 1, simbolo di determinazione, dedizione al lavoro ed impegno ad aiutare il prossimo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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