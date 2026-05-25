Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha definito inaccettabile il piano industriale presentato da Electrolux durante un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il ministro ha espresso un giudizio negativo sulla proposta, qualificandola come irricevibile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro critica il progetto presentato dall’azienda. Il piano industriale presentato da Electrolux è stato definito “irricevibile e inaccettabile” dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’apertura del tavolo di confronto al Mimit. Secondo quanto emerso, il ministro avrebbe espresso una forte contrarietà sia per la mancanza di prospettive industriali concrete, sia per le possibili conseguenze occupazionali legate al progetto illustrato dall’azienda. Il confronto con istituzioni e sindacati. Urso ha spiegato di aver assunto una posizione critica fin dal primo momento, subito dopo le anticipazioni fornite da Electrolux ai sindacati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Urso boccia il piano Electrolux: “Proposta inaccettabile”

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