I seggi sono aperti per le elezioni amministrative, coinvolgendo circa 6,2 milioni di italiani in 18 capoluoghi, tra cui Venezia. L’affluenza si è registrata in calo rispetto alle consultazioni precedenti. Si vota per scegliere sindaci e consigli comunali fino a domani. Le urne resteranno aperte per circa 24 ore, con l’obiettivo di definire i nuovi rappresentanti nelle amministrazioni locali prima delle elezioni politiche.

Elezioni locali. Ma non troppo. È l’ultima scorpacciata elettorale prima delle Politiche. Da ieri sono aperti i seggi per 6,2 milioni di italiani, per le Amministrative. Affluenza in calo (ormai non più una novità) rispetto alle tornate precedenti. Alle 19 i dati del Viminale certificano un'affluenza nazionale al 35%. Sono 18 i capoluoghi di provincia che dovranno decidere i nuovi sindaci: Agrigento, Andria e Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e Venezia. I Comuni al voto sono in totale 743, di cui 118 oltre i 15.000 abitanti. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Urne per sei milioni. In palio Venezia e altri 17 capoluoghi. Affluenza in calo

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Temi più discussi: Urne aperte oggi e domani per oltre sei milioni: è sfida da Venezia a Messina; Urne aperte per 6 milioni di italiani per le elezioni comunali; Si vota per le amministrative, oltre 6 milioni di elettori alle urne; L’importanza del voto amministrativo. Sei milioni alle urne.

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