Oggi e domani si svolgono le elezioni amministrative in 894 comuni, tra cui 18 capoluogo di provincia, coinvolgendo oltre 6 milioni e 600.000 elettori. L’affluenza alle urne è risultata inferiore rispetto alle precedenti consultazioni. Le operazioni di voto si sono svolte in modo regolare in tutto il territorio nazionale. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

AGI - Oltre 6 milioni e 600.000 italiani sono chiamati alle urne oggi e lunedì per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Affluenza alle ore 12 al 14,7%, in calo di un punto. E' del 14,74%, alle ore 12, l' affluenza ai seggi nei circa 800 comuni in cui si vota per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. Rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente l'affluenza è in calo di un punto percentuale (15,75%). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Da Venezia a Reggio Calabria, al voto oltre 6 milioni di italiani. Affluenza in calo: poco...

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