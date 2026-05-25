Elezioni comunali 2026 urne aperte dalle 7 alle 15 per il voto in 750 Comuni e 18 capoluoghi affluenza al 46,31%
Le urne sono aperte dalle 7 alle 15 in 750 Comuni e 18 capoluoghi. L’affluenza alle urne è del 46,31%. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si svolgerà il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.
Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. In Sicilia e Friuli Venezia Giulia la soglia per l'elezione al primo turno è il 40%+1 Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
ELEZIONI PROVINCIALI: URNE APERTE FINO ALLE 22 PER LA SCELTA DEL NUOVO PRESIDENTE | 18/03/2026
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