Urne chiuse | a Campodarsego ha votato meno del 50 % degli aventi diritto

Alle 15 del 25 maggio si sono chiuse le urne in dodici comuni della provincia di Padova. Gli elettori aventi diritto hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e i consigli comunali. A Campodarsego, meno del 50% degli aventi diritto ha partecipato alle urne. Le operazioni di scrutinio sono iniziate subito dopo la chiusura delle urne.

Dunque, ci siamo. Alle 15 odierne, 25 maggio, si sono chiuse le urne. Gli elettori aventi diritto dei dodici comuni padovani chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e i rispettivi consigli comunali hanno adempiuto al loro compito. Già nelle prossime ore, soprattutto i comuni più piccoli sveleranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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