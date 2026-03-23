L’ affluenza per il referendum Giustizia 2026 del 22 e 23 marzo viene giudicata un record. Il primo giorno di votazioni, domenica 22 marzo, si è concluso con un’ affluenza alle ore 23:00 pari al 46,07% degli aventi diritto. Gli elettori totali sono oltre 51 milioni: per l’esattezza si parla di 51.425.536 persone. Referendum Giustizia, l’affluenza. I numeri hanno superato quelli di un altro referendum costituzionale particolarmente sentito dalla popolazione, ovvero quello sulla riduzione del numero dei parlamentari del 2020. All’epoca, alle 23:00, l’affluenza fu del 39,37% e già allora venne giudicata assolutamente importante. Oggi il dato è stato superato ampiamente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affluenza referendum giustizia 22 e 23 marzo 2026, ha votato il 46% degli aventi diritto

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