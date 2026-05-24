Speciale amministrative alle urne alle 19 il 31,49 % degli aventi diritto | percentuale bassa a Campodarsego

Alle 19 del 24 maggio, il 31,49% degli aventi diritto aveva votato a livello provinciale. A Campodarsego, la percentuale di partecipanti è risultata più bassa rispetto alla media provinciale. Non sono stati segnalati problemi o anomalie nelle operazioni di voto. Le urne sono aperte fino alle 23, e i dati aggiornati continueranno a essere monitorati fino alla chiusura.

Il secondo report delle amministrative, oggi 24 maggio alle 19 ha stabilito che su scala provinciale ha votato il 31,49 % degli aventi diritto. Alle 12 la percentuale era del 14,14 %. Il dato preoccupante, tuttavia, è che alle 19 dell'ultima tornata elettorale i cittadini che si erano recati alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Amministrative, al voto 106mila pavesi

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Ho appreso che l' affluenza alle urne per le elezioni amministrative era poco più del 15% alle prime ore del pomeriggio....ma ci rendiamo conto dello scarso senso civico che hanno i cittadini interessati....poi si lamentano che governa uno piuttosto che un' altro. x.com

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