Speciale amministrative alle urne alle 19 il 31,49 % degli aventi diritto | percentuale bassa a Campodarsego

Da padovaoggi.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19 del 24 maggio, il 31,49% degli aventi diritto aveva votato a livello provinciale. A Campodarsego, la percentuale di partecipanti è risultata più bassa rispetto alla media provinciale. Non sono stati segnalati problemi o anomalie nelle operazioni di voto. Le urne sono aperte fino alle 23, e i dati aggiornati continueranno a essere monitorati fino alla chiusura.

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Il secondo report delle amministrative, oggi 24 maggio alle 19 ha stabilito che su scala provinciale ha votato il 31,49 % degli aventi diritto. Alle 12 la percentuale era del 14,14 %. Il dato preoccupante, tuttavia, è che alle 19 dell'ultima tornata elettorale i cittadini che si erano recati alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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