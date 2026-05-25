Urne aperte fino alle 15 ma tre sindaci vincono già

Tre comuni salernitani hanno già scelto il nuovo sindaco, con le urne chiuse prima delle 15. Nel resto della provincia, invece, le votazioni sono ancora in corso e rimangono aperte fino a quell’ora. I risultati parziali indicano i vincitori nei tre municipi già definiti. Gli altri comuni continueranno a votare fino a quando le urne non si chiuderanno, alle 15.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad urne ancora aperte tre comuni salernitani sanno già chi sarà il sindaco, mentre nel resto della provincia il voto prosegue fino alle 15. Sassano, Casal Velino e Sicignano degli Alburni hanno infatti superato già ieri sera il quorum necessario a rendere valida la consultazione, trasformando una tornata senza sfidanti in una prova di partecipazione civica contro il rischio dell’astensionismo. Nei comuni sotto i quindicimila abitanti con una sola lista ammessa, la legge impone due condizioni: il raggiungimento del quorum strutturale del 40% degli aventi diritto e almeno il 50% di voti validi sul totale dei votanti.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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ELEZIONI PROVINCIALI: URNE APERTE FINO ALLE 22 PER LA SCELTA DEL NUOVO PRESIDENTE | 18/03/2026

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