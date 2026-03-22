referendum si vota urne aperte fino a domani alle 15

Oggi e domani i lucchesi sono chiamati a votare per esprimere la loro opinione sul referendum. Le urne sono aperte fino alle 15 di domani e coinvolgono la popolazione locale in un'elezione che riguarda una questione specifica. La consultazione si svolge in diversi seggi distribuiti sul territorio e vede la partecipazione degli elettori iscritti alle liste elettorali.

Al voto: oggi e domani i lucchesi saranno chiamati al voto per esprimere la loro opinione sul referendum costituzionale per confermare o meno le scelte votate dal Parlamento e che vedono, tra i punti più significativi, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati. I seggi resteranno aperti nel primo giorno di votazione dalle 7 alle 23, mentre domani riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Il referendum è di tipo confermativo e quindi non richiede quindi il superamento del quorum: vince chi ottiene più voti. E se gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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