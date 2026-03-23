Il premier questa mattina ha invitato i cittadini a recarsi alle urne condividendo su X con una sua foto con la tessera elettorale: "Pronta per il voto. Ricordate: c'è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante" Fra pronostici e scongiuri, oltre ogni aspettativa. E’ il record dell’affluenzaa dare un primo fermoimmagine delreferendum sulla Giustizia. Alle 19, il dato arriva al 38,9%, quasi 10 punti in più rispetto 29,7% del 2020 per la consultazione sul taglio dei parlamentari che, come quella in corso, era spalmata su domenica e lunedì e di carattere costituzionale, quindi senza quorum. E il primo giorno di voto si chiude alle23 con un’affluenza che raggiunge il 46,7%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, record affluenza: alle 23 oltre il 46%. Oggi urne aperte fino alle 15

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