In tre comuni irpini, le urne sono state chiuse e il quorum è stato superato. Ora manca solo il risultato ufficiale dello scrutinio per confermare i nuovi sindaci. Le sezioni di voto sono state tutte chiuse e i dati preliminari indicano che le elezioni sono andate a buon fine in queste località. La certezza sui risultati arriverà a breve, ma nel frattempo si può già parlare di una vittoria certa per tre candidati.

Tempo di lettura: 2 minuti Il quorum è ormai alle spalle e in tre comuni irpini si attende soltanto il sigillo ufficiale dello scrutinio per dare il via ai festeggiamenti. A Calitri, Guardia Lombardi e San Mango sul Calore, dove alle amministrative si è presentata una sola lista, l’affluenza registrata ai seggi ha infatti superato la soglia minima prevista dalla legge, rendendo di fatto valide le elezioni comunali. La normativa stabilisce che nei centri con meno di 15mila abitanti, in presenza di un’unica lista, deve votare almeno il 40% degli aventi diritto – escludendo gli iscritti all’Aire che non partecipano al voto – e i voti validi devono rappresentare almeno la metà delle schede espresse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Urne ancora aperte, ma il quorum consegna già tre sindaci all’Irpinia

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