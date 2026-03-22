Oggi si aprono le urne per il referendum sulla riforma della giustizia, con orari che variano a seconda delle regioni. I cittadini sono chiamati a votare su un quesito specifico, mentre non è previsto il raggiungimento di un quorum minimo di partecipazione. La consultazione si svolge in tutta Italia, con modalità che differiscono tra le diverse zone.

Si entra ufficialmente nella volata finale per il referendum sulla riforma della giustizia. Da questa mattina dalle 7 fino alle 23, e poi domani dalle 7 alle 15, i seggi sono aperti in migliaia di comuni da Nord a Sud, chiamando gli elettori a pronunciarsi su una consultazione che ha agitato le ultime settimane della politica nazionale. Con il quorum non richiesto per la validità, l'elemento chiave della consultazione resta l'affluenza alle urne, variabile imprevedibile che alcuni analisti considerano persino più decisiva del giudizio sul merito della riforma stessa. Per accedere alla cabina elettorale, ogni cittadino, comunque, dovrà portare con sè la tessera elettorale personale e un qualsiasi documento di riconoscimento valido, come carta di identità, patente o passaporto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Urne aperte per il referendum: orari, quesito e l'assenza del quorum

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