Uomo trovato morto in una rimessa a Montefiascone

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio del 25 maggio in una rimessa situata vicino alla sua abitazione in via Mosse, frazione di Montefiascone. La scoperta è stata fatta da un familiare che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno procedendo con gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.