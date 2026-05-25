Uomo trovato morto in una rimessa a Montefiascone
Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio del 25 maggio in una rimessa situata vicino alla sua abitazione in via Mosse, frazione di Montefiascone. La scoperta è stata fatta da un familiare che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno procedendo con gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.
Tragedia a Montefiascone. Nel pomeriggio del 25 maggio un uomo è stato trovato morto all'interno di una piccola rimessa vicino alla propria abitazione, in via Mosse, nell'omonima frazione del comune falisco.A lanciare l'allarme sarebbe stata una vicina di casa che, non riuscendo a mettersi in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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