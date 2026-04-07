Uomo trovato morto in una cisterna ora l’ipotesi shock | Non è un incidente

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto questa mattina in un serbatoio della Distilleria Durbino Friulia a Pasian di Prato. La polizia ha avviato le indagini e al momento si sta valutando un’ipotesi che esclude la possibilità di un incidente. La vittima è identificata come Italo Carpi. La scena è stata subito sequestrata e si stanno ascoltando testimoni e verificando eventuali telecamere di sorveglianza.

È Italo Carpi, 55 anni, l’uomo trovato senza vita nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, in un serbatoio della Distilleria Durbino Friulia, a Pasian di Prato. Un dramma ancora tutto da chiarire. Originario di Fagagna, Carpi era un operaio esperto, con 33 anni di servizio nello stabilimento. Una presenza storica per l’azienda, stimata da colleghi e conoscenti. L’allarme è scattato quando i colleghi si sono accorti della sua assenza e hanno temuto potesse essere finito all’interno di un serbatoio. I primi tentativi di recupero non hanno avuto esito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con attrezzature specifiche, sono riusciti ad accedere all’interno della cisterna, recuperando il corpo dell’uomo ormai privo di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uomo trovato morto in una cisterna, ora l’ipotesi shock: “Non è un incidente” Uomo trovato morto in casa: ipotesi di una fuga di monossido, le indaginiLucca, 20 febbraio 2026 - Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via della Chiesa, a San Michele di Moriano. Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidioFirenze, 27 febbraio 2026 – Un uomo è stato trovato morto in una casa in via Reginaldo Giuliani a Firenze, tra le zone di Careggi e Castello. Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa, giallo nel Vicentino; È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa a Monticello Conte Otto. Si indaga per omicidio; Morto nel Vicentino, 27enne fermato per omicidio preterintenzionale. Uomo trovato morto in una cisterna, ora l’ipotesi shock: Non è un incidenteÈ Italo Carpi, 55 anni, l’uomo trovato senza vita nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, in un serbatoio della Distilleria Durbino Friulia, a Pasian di ... thesocialpost.it Sangue nella notte a Forlì: uomo trovato morto in una macelleriaIndagini in corso dopo il ritrovamento in via Ravegnana: un sospettato in Questura, si ipotizza una lite finita in tragedia ... forli24ore.it Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione la sera di Pasqua, in via Battistello Caracciolo, all’Arenella, strada che collega piazza Canneto a via Salvator Rosa. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato, i vigili del fu facebook Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa. Giallo a Monticello Conte Otto, ferito il coinquilino x.com