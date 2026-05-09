Mistero a Palermo uomo di 30 anni trovato morto in una Smart

A Palermo, un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita all’interno di una Smart parcheggiata in viale Michelangelo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte né su eventuali elementi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto. La scena è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

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