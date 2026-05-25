Uomo ferito da una freccia scoccata da un'auto in corsa in un parcheggio a Carvico | si cerca l'aggressore

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico da una freccia sparata da un'auto in corsa. L'incidente si è verificato in un'area di sosta e il ferito non è in pericolo di vita. Le autorità stanno cercando di identificare l'aggressore e l'auto coinvolta. Non ci sono altre persone coinvolte o segnalazioni di altri incidenti correlati.