Uomo ferito da una freccia scoccata da un'auto in corsa in un parcheggio a Carvico | si cerca l'aggressore
Un uomo di 59 anni è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico da una freccia sparata da un'auto in corsa. L'incidente si è verificato in un'area di sosta e il ferito non è in pericolo di vita. Le autorità stanno cercando di identificare l'aggressore e l'auto coinvolta. Non ci sono altre persone coinvolte o segnalazioni di altri incidenti correlati.
A Carvico (Bergamo) un 59enne è stato ferito nel parcheggio di un supermercato da una sorta di freccia scoccata da un'auto in corsa: non è in pericolo di vita. I carabinieri cercano il responsabile in fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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