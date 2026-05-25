Carvico passante colpito al petto da una freccia scagliata da un’auto in corsa

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. La freccia è stata scagliata da un'auto in corsa. L’incidente si è verificato in un’area di sosta, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ferito in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e sta cercando eventuali testimoni.