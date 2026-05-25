Carvico passante colpito al petto da una freccia scagliata da un’auto in corsa
Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. La freccia è stata scagliata da un'auto in corsa. L’incidente si è verificato in un’area di sosta, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ferito in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e sta cercando eventuali testimoni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ferito un 59enne nel parcheggio di un supermercato. Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da un oggetto simile a una freccia o a una fiocina mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato insieme alla compagna. Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe stato scagliato da una persona a bordo di un’auto in corsa, che subito dopo si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. La donna illesa, condizioni non gravi. La compagna dell’uomo è rimasta illesa durante l’episodio. Il 59enne, soccorso poco dopo l’accaduto, non sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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