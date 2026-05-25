Un uomo di 59 anni è stato colpito da una freccia lanciata da un’auto in corsa questa mattina a Carvico. L’incidente si è verificato in via principale del paese e l’uomo è stato trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sulla dinamica e sulle modalità con cui la freccia sia finita contro il pedone. Non sono ancora state rese note altre informazioni sulla vicenda.

Carvico, 25 maggio 2026 – Episodio ancora da tutto da chiarire e con contorni quasi surreali questa mattina a Carvico, comune dell’Isola Bergamasca. Quest’oggi, nel primo pomeriggio, un uomo di 59 anni che stava camminando nel parcheggio del supermercato Iperal, ai confini con Calusco d’Adda, insieme alla sua compagna, è stato colpito al petto da un dardo scagliato, a quanto pare, da un’auto in corsa. L’attacco. L’allarme è scattato dopo che alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, i cui operatori hanno fornito le prime cure al ferito, e l’elicottero del 118. In azione anche i carabinieri della compagnia di Zogno, per i rilievi e per ascoltare le dichiarazioni di chi ha assistito all’incredibile agguato, a partire dalla compagna del 59enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carvico: colpito da una freccia scagliata da un’auto in corsa, 59enne all’ospedale

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