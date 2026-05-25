Un uomo di 59 anni è stato colpito da una freccia al petto nel parcheggio di un supermercato nel Bergamasco. L’incidente è avvenuto dopo che aveva terminato il pranzo in un centro commerciale vicino. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il responsabile dell’episodio.

Aveva appena finito di pranzare in un centro commerciale quando è stato trafitto da una freccia al petto. È successo a Carvico, in provincia di Bergamo, a un 59enne che si stava dirigendo verso la propria auto, posteggiata nel parcheggio di un supermercato. L’uomo non è in pericolo di vita, così come la compagna che era con lui, rimasta illesa. I carabinieri della stazione di Calusco e della compagnia di Zogno stanno ancora cercando di capire la dinamica dei fatti: al vaglio le telecamere della zona, che saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto e trovare il responsabile, ancora in fuga. Secondo le prime ricostruzioni, a scagliare il dardo è stata una persona a bordo di un’auto che si è poi velocemente allontanata: gli agenti stanno verificando se sia trattato di un regolamento di conti o di un evento casuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trafitto da una freccia nel parcheggio di un supermercato: ferito 59enne nel Bergamasco. Si cerca il responsabile

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