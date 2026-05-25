A Uomini e Donne si è verificato un nuovo scontro tra Cinzia Paolini e Marco. Gemma Galgani ha commentato la situazione, scatenando ulteriori discussioni tra i presenti. La tensione si è intensificata durante la puntata, con battibecchi tra alcuni protagonisti. Nessuna persona ha evitato di intervenire, e le schermaglie sono proseguite senza sosta. La scena si è conclusa senza ulteriori sviluppi ufficiali, lasciando i partecipanti in una situazione di confronto aperto.

Dopo che la Paolini e Marco si sono definitivamente detti addio la Galgani ha chiaramente provocato Cinzia decidendo di ballare con il cavaliere. Non appena è finita la musica Gianni ha chiesto alla dama come mai non avesse ballato con Mario Lenti e lei non ha affatto gradito l'ennesima intromissione di Gemma. Visibilmente infastidita le ha chiesto perché deve sempre intervenire, poi la accusata di comportarsi come un'amante che è stata lasciata e le ha detto che è sempre in mezzo. La dama torinese non è certo rimasta in silenzio, ha infatti continuato a scagliarsi contro Cinzia Paolini, ha anche fatto notare che Mario Lenti durante il ballo distribuiva i biscotti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Gemma Galgani provoca Cinzia: è scontro con la dama e Mario Lenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia e Gemma ai ferri corti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Uomini e Donne: Cinzia flirta con Mario Lenti e scatena la reazione di Gemma Galgani

Uomini e Donne: Mario Lenti torna e balla con Cinzia, Gemma Galgani va in crisiNell’ultima puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti è tornato nello studio e ha ballato con Cinzia Paolini, suscitando una reazione di Gemma Galgani.

Temi più discussi: Uomini e Donne, arriva la reazione di Gemma Galgani all'invito di Giorgio Manetti!; Uomini e Donne: Mario Lenti torna e balla con Cinzia, Gemma Galgani va in crisi; Uomini e donne, Gemma emula Annalisa: stivaloni e mosse sexy, è la queen della passerella; Uomini e Donne, Giorgio Manetti pronto a fare una sorpresa a Gemma Galgani!.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 maggio 2026| Gemma contro Cinzia, finale amaro per GloriaAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 maggio 2026: Gemma Galgani contro Cinzia Paolini, finale amaro per Gloria Nicoletti La puntata di oggi di Uomini e Donne è interamente dedicata alle ... ilsussidiario.net

Uomini e Donne: Cinzia flirta con Mario Lenti e scatena la reazione di Gemma GalganiTra sguardi, frecciate e accuse incrociate, il comportamento di Cinzia divide lo studio. Gemma Galgani interviene duramente sulla dinamica con Mario Lenti, riaccendendo le polemiche. NOTIZIA di ... movieplayer.it