Uomini e Donne | Mario Lenti torna e balla con Cinzia Gemma Galgani va in crisi

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti è tornato nello studio e ha ballato con Cinzia Paolini, suscitando una reazione di Gemma Galgani. La sua presenza ha portato a tensioni tra i protagonisti, con Gemma che ha mostrato segni di nervosismo e gelosia. La puntata si è concentrata su queste dinamiche, lasciando spazio a confronti e sentimenti palpabili tra i personaggi coinvolti. La scena ha catturato l’attenzione degli spettatori, creando un momento di forte impatto emotivo.

Il ritorno di Mario Lenti nello studio di Uomini e Donne accende subito la tensione: il cavaliere sceglie di ballare con Cinzia Paolini e la reazione di Gemma Galgani non si fa attendere, tra gelosia e nervosismo. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 21 maggio 2026, si è aperta con uno dei momenti più attesi dal pubblico del Trono Over: la sfilata delle dame. Da Gemma Galgani a Barbara De Santi, tutte le protagoniste del parterre femminile hanno mostrato il loro outfit migliore davanti agli occhi di Maria De Filippi, degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e di Tinì Cansino. A trionfare è stata Gloria, che ha conquistato studio e pubblico con eleganza e sicurezza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e donne, Mario Lenti torna sul flirt turbolento con Gemma Galgani

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