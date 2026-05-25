Elisa Leonardi e Ciro Solimeno, protagonisti di Uomini e Donne, hanno condiviso aggiornamenti sui social dopo la loro scelta. La coppia è sotto osservazione da parte dei fan, che seguono con interesse il loro percorso sentimentale. La relazione, nata nel trono classico, ha già attirato molta attenzione prima ancora della messa in onda della scelta. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato dettagli sulla loro situazione attuale.

I fans di Uomini e Donne continuano a tenere sotto osservazione la relazione tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, nata nel trono classico e già al centro dell’attenzione prima ancora della messa in onda della scelta. Nelle ultime ore sono emersi nuovi aggiornamenti tra video, social e segnalazioni che raccontano come starebbe proseguendo la relazione. Le novità della nuova stagione di Uomini e Donne: cast, tronista e. La scelta non ancora in onda. Anche se il pubblico non ha ancora visto il momento in tv, è già noto che Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. La puntata, inizialmente prevista, è stata rimandata e dovrebbe essere trasmessa tra il 26 e il 27 maggio 2026. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Elisa e Ciro si “sbilanciano” sui social: come procede dopo la scelta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi Nuovi Sviluppi Dopo la Scelta

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, Elisa e Ciro si separano dopo la scelta: forte gesto di leiElisa Leonardi e Ciro Solimeno hanno annunciato la loro separazione dopo aver scelto di interrompere la loro relazione, decisione che sarà trasmessa...

Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme dopo la sceltaCiro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati avvistati insieme dopo la fine della loro partecipazione a Uomini e Donne.

Temi più discussi: Ciro: Elisa, non ho rimpianti! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Ciro si apre con Elisa: Ho avuto paura di perderti; Uomini e Donne, Ciro ed Elisa già inseparabili dopo la scelta: spunta un retroscena sul futuro insieme; Uomini e donne, Ciro ed Elisa insieme a Catania: avvistamenti post scelta.

Dai questa esterna era così lampante che la scelta sarebbe stata Elisa! I gesti e le parole usate da Ciro sono stati eloquenti #Uominiedonne #solinardi x.com

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi avvistati insieme dopo la scelta a Uomini e Donne: il videoCiro Solimeno ed Elisa Leonardi avvistati insieme dopo la scelta a Uomini e Donne: il video. La stagione di Uomini e Donne sta per ... isaechia.it

Uomini e Donne, anticipazioni 25 maggio 2026: la scelta di CiroUomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026: Ciro Solimeno fa la sua scelta tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. mondotv24.it