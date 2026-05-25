Uomini e Donne | Elisa e Ciro insieme dopo la scelta spuntano i primi video

Elisa Leonardi e Ciro Solimeno sono stati ripresi insieme sui social media poco dopo la loro scelta a Uomini e Donne. I primi video che mostrano la coppia insieme sono stati pubblicati online, attirando l’attenzione dei follower. La loro relazione sembra aver iniziato subito dopo la decisione presa nel programma, con immagini che li mostrano in compagnia. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul loro rapporto.

La nuova coppia nata a Uomini e Donne è già sotto i riflettori: Elisa Leonardi e Ciro Solimeno avvistati insieme dopo la scelta, spuntano i primi video social. Dopo la scelta ormai registrata negli studi di Uomini e Donne, la nuova coppia formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi è già finita al centro dell'attenzione del pubblico. Nelle ultime ore stanno infatti circolando online i primi video che ritraggono i due insieme, lontani dalle telecamere del programma. Le immagini, condivise sui social da alcuni fan, mostrano Ciro ed Elisa in un momento di relax insieme ad amici, segno che la relazione nata nel dating show sta proseguendo fuori dallo studio televisivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi Nuovi Sviluppi Dopo la Scelta

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Dai questa esterna era così lampante che la scelta sarebbe stata Elisa! I gesti e le parole usate da Ciro sono stati eloquenti #Uominiedonne #solinardi x.com

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