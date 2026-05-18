Abusi sessuali su minori per anni a Padova | arrestato ex prof di religione e animatore nelle parrocchie
Un uomo di 37 anni, originario della provincia di Treviso, è stato arrestato a Padova dalla Polizia di Stato con l'accusa di abusi sessuali su minori. L'arresto è stato effettuato dopo le testimonianze di un ragazzino che era stato affidato alle sue cure. L'uomo, che in passato aveva ricoperto il ruolo di insegnante di religione e animatore nelle parrocchie locali, è stato portato in carcere. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri episodi.
Il 37enne di origini trevigiane arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Padova dopo i racconti di un ragazzino a lui affidato. Le indagini infatti hanno portato alla scoperta di numerosi casi già segnalati alla Diocesi e che avevano portato al suo allontanamento ma mai a una indagine penale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
VIOLENZA SESSUALE SU MINORI, ARRESTATO EX INSEGNANTE DI RELIGIONE TREVIGIANO | 17/05/2026
Sullo stesso argomento
Pediatra di 46 anni accusato di 130 abusi sessuali su minori in ospedale: arrestato in GermaniaGli abusi sarebbero stati commessi in un periodo di dodici anni (tra dicembre 2013 e novembre 2025) nelle cliniche Havelland di Rathenow e Nauen, a...
Prof di religione arrestato per violenza sessuale: sette minori tra le presunte vittimeUn professore di religione di 36 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di sette ragazzi e ragazze...
Abusi sessuali su minori per anni a Padova: arrestato ex prof di religione e animatore nelle parrocchieIl 37enne di origini trevigiane arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Padova dopo i racconti di un ragazzino a lui affidato ... fanpage.it
È stato trasferito in carcere a Latina Simone Di Pinto, il 21enne condannato in via definitiva per pedopornografia e abusi sessuali su minori. La polizia ha eseguito l'ordine definitivo di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di - Facebook facebook
Pediatra accusato per 130 casi di abusi sessuali e stupri a danno di minori: qds.it/pediatra-accus… x.com
Consigli per interrompere i contatti con mia madre? Inoltre un lungo sfogo generale sulla nostra storia (TW: abusi sessuali su minori, abusi fisici ed emotivi, menzione di ideazione suicidaria) *vedi il mio profilo per gli screenshot di cui parlo* reddit
Abusi sessuali, don Melis chiede lo sconto di penaGenova – Padre Andrea Melis farà appello dopo la condanna in primo grado a dieci anni di reclusione. Ma non solo. L’ex parroco ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, arrestato 2024 ... ilsecoloxix.it