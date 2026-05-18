Abusi sessuali su minori per anni a Padova | arrestato ex prof di religione e animatore nelle parrocchie

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni, originario della provincia di Treviso, è stato arrestato a Padova dalla Polizia di Stato con l'accusa di abusi sessuali su minori. L'arresto è stato effettuato dopo le testimonianze di un ragazzino che era stato affidato alle sue cure. L'uomo, che in passato aveva ricoperto il ruolo di insegnante di religione e animatore nelle parrocchie locali, è stato portato in carcere. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri episodi.

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Il 37enne di origini trevigiane arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Padova dopo i racconti di un ragazzino a lui affidato. Le indagini infatti hanno portato alla scoperta di numerosi casi già segnalati alla Diocesi e che avevano portato al suo allontanamento ma mai a una indagine penale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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