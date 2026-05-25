Durante il Festival dell’Economia di Trento, uno dei temi principali è stato “le speranze dei giovani”, scelto come focus per l’edizione 2026. La discussione ha riguardato le prospettive e le aspettative delle nuove generazioni, evidenziando l’attenzione sul loro futuro. La manifestazione ha coinvolto esperti e studenti in un confronto aperto su come le giovani generazioni vedono il proprio ruolo e le opportunità che si prospettano.

Al Festival dell’Economia di Trento uno dei temi centrali è stato quello indicato nella seconda parte del titolo dell’edizione 2026: “le speranze dei giovani”. E uno degli ultimi appuntamenti, domenica, è stato proprio dedicato all’università, luogo principe dei giovani, come “laboratorio di speranza”, non solo luogo di formazione ma spazio capace di generare senso e comunità in tempi di guerre, polarizzazioni e veloci rivoluzioni tecnologiche. Ecco il filo dell’incontro dedicato al volume Università laboratorio di speranza (Vita e pensiero), con il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli, lo scrittore e docente... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Università laboratorio (interdisciplinare) di speranza per i giovani

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