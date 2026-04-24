Un nuovo rapporto mette sotto accusa alcuni parcheggi pubblici della città, definendoli “feudi della camorra”. La notizia arriva da un comunicato congiunto di due associazioni locali, che evidenzia come alcune aree di sosta siano state oggetto di controlli e attività illegali. La nota stampa, pubblicata recentemente, raccoglie le preoccupazioni delle organizzazioni e chiede interventi da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Laboratorio Open – Caserta Decide e Speranza per Caserta. I parcheggi Pollio e IV Novembre, di proprietà del Comune di Caserta, sono diventati il simbolo delle infiltrazioni mafiose in città. La precedente amministrazione, guidata dall’ex sindaco Carlo Marino, aveva affidato la loro gestione a ditte ritenute dalla Prefettura di Caserta vicine alla criminalità organizzata. Il Pollio, in particolare, è chiuso per una disastrosa gestione amministrativa che ha mostrato tutta l’opacità del governo cittadino, fermata grazie a una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione da parte di Caserta Decide.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Laboratorio Open e Speranza per Caserta: “Parcheggi feudo della camorra”

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